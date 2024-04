Serie C NOW girone C 35esima giornata quarta sconfitta casalinga del Crotone contro il già retrocesso Brindisi

Crotone 1

Brindisi 2

Marcatori: 7° Tumminello ( R ), 34° Falbo, 62° Trotta

Crotone (3-5-2): D’Alterio, Leo, Battistini, Bove, Giron, Bruzzaniti (Felippe), Zanellato (D’Errico), Vitale (Viniciu), Tribuzzi (Cantisani), Tumminello, Comi (Costadinov). All. Zauli

Brindisi (3-5-2): Sao, Calderoni, Bonnin, Monti, Galazzini (Zerbo), Petrucci (Vona), Pinto, Martorelli (Labriola), Falbo, Pagliuca (Guida), Trotta (Bagatti). All. Losacco

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni

Ass. Andrea Zezza di Ostia Lido

Francesco Picciche’ di Trapani

Quarto giudice: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia

Ammoniti: Falbo, Zanellato,

Angoli: 7 a 4 per il Brindisi

Recupero: 1 e 4 minuti

Spettatori: 3.984 incasso euro 13.013,69

Mister Zauli nel post partita: “Non conosco aggettivi per definire la squadra sconfitta dal Brindisi. Non mi arrendo e continuerò a lottare affinché ci sia la svolta nelle ultime tre partite (2 in trasferta, 1 in casa). Se questo sarà il Crotone anche in seguito inutile fare I play-off. Ci butteranno fuori al primo incontro”.

È risaputo, da quando esiste il calcio, che le partite si determinano sul terreno di gioco nel corso dei novanta minuti piu’ recupero, indipendentemente dal valore dei contendenti. Contro il Brindisi, ultimo in classifica, agli squali non poteva essere concesso ancora l’attenuante dell’imprevedibile. Continuare a rinviare il successo casalingo (ultima vittoria alla 20esima giornata contro il Catania) dopo avere affrontato la squadra fanalino della classifica, la stagione poteva considerarsi già chiusa. E cosi è stato. Gli ultimi tre punti non sono stati conquistati e non hanno dato l’assoluta certezza degli spareggi promozione a meno tre partite dal termine della stagione. Formazione pitagorica senza lo squalificato D’Ursi e gli infortunati Loiacono e Gomez e fuori anche Rispoli per motivi tecnici. Quattro importanti giocatori per il buon rendimento che evidenziano ogni qualvolta hanno fatto parte della partita. Al loro posto mister Zauli ha preferito schierare Leo e Bove difensori, Bruzzaniti esterno, Comi seconda punta al fianco di Tumminello. Ospiti con un solo cambio rispetto alla precedente formazione ed ha riguardato il difensore Calderoni in sostituzione di Marletti.

Calcio d’avvio da parte del Brindisi che si dispone con cinque difensori, tre centrocampisti, due attaccanti. Crotone con Leo e Bruzzaniti a sovrapporsi sulla fascia destra e Giron con Tribuzzi sulla fascia sinistra. Il vantaggio pitagorico al settimo minuto in seguito a calcio di rigore realizzato da Tumminello. La massima punizione concessa per fallo di mano di Calderoni su cross di Giron. Poco Crotone dopo il vantaggio, mentre il Brindisi collezziona continui calci d’angolo. Completamente inattivo il portiere ospite, gli unici tiri effettuati dai pitagorici nella porta avversaria al quattordicesimo e trentunesimo minuto, rispettivamente da Vitale e Tribuzzi che mandano il pallonea lato. Minuto trentatré fallo di Zanellato (per l’occazione ammonito) nella metà campo del Crotone. Dagli sviluppi della punizione Falbo di testa mette dentro il pallone del pareggio. Brutto primo tempo da parte degli squali. Ripresa che il Crotone inizia subito con tre cambi. Fuori lo spento Comi, l’inconcludente Zanellato e Bruzzaniti per fare posto a Felippe, D’Errico, Costadinov. Cambi che fino al sessantacinquesimo non hanno prodotto l’effetto sperato di ribaltare il risultato di parità. Al sessantaduesimo, invece, succede il “fattaccio” con l’ex Trotta che porta in vantaggio il Bdindisi. Questo è il Crotone 2023/2024.