Manutenzione stradale: cosa c’è da sapere

La manutenzione delle strade è una questione di cruciale importanza quando si fa riferimento alla gestione delle infrastrutture e prescinde dalla pura e semplice riparazione di buche o altre condizioni di dislivello.

Si rivela essenziale sia nelle relazioni sociali che negli scambi di natura economica: un discorso che vale in particolar modo per il Belpaese, dove il trasporto via terra è il più diffuso in assoluto.

In questo articolo analizziamo in cosa consiste la manutenzione stradale e quali sono i principali interventi che la contraddistinguono.

Cosa comprende la manutenzione stradale

La manutenzione stradale contempla un numero variegato di interventi atti a ripristinare, preservare e ottimizzare la performance di strade e autostrade, i quali possono avere natura ordinaria o straordinaria.

In entrambi i casi c’è un aspetto che fa da spartiacque: la scelta di una ditta qualificata come Peruffo Srl (sito peruffosrl.it ), specializzata nella costruzione di strade nonché nella realizzazione di opere di asfaltatura, di riparazione e di sistemazione dei manti esistenti. Una realtà che si distingue inoltre per la spiccata attenzione all’ambiente, a fronte di un puntuale recupero dei materiali di scarto.

Manutenzione stradale ordinaria e straordinaria vanno intese due facce della stessa medaglia. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Le opere di manutenzione stradale ordinaria

Questi i principali interventi che fanno parte della manutenzione ordinaria delle strade:

Segnaletica stradale.

Riparazione dei danni di entità più contenuta.

Pulizia delle strade.

Rimozione dei detriti.

Parliamo di misure preventive, funzionali ad assicurare da un lato la perfetta efficienza strutturale nel lungo periodo e dall’altro la massima sicurezza per quanti si trovano alla guida.

Le opere di manutenzione stradale straordinaria

Quali sono invece gli interventi di manutenzione straordinaria? Ecco quelli maggiormente degni di nota:

Riparazione di buche o crepe di spiccata grandezza.

Ricostruzione di tratti stradali di maggiore entità.

Sostituzione di una parte considerevole dell’asfalto.

Queste misure sono da considerarsi correttive e si rivelano essenziali nel momento in cui la semplice manutenzione ordinaria non basta, permettendo di rimediare a danni particolarmente estesi.

Perché la manutenzione delle strade è essenziale

La manutenzione delle strade è cruciale per molteplici ragioni, legate a fenomeni di valenza superficiale (l’aderenza e la regolarità dell’asfalto) e strutturale (la cosiddetta portanza).

Il degrado delle infrastrutture incide in maniera preponderante sulle situazioni di incidentalità: occorre verificare di essere in regola con i parametri minimi richiesti. Le motivazioni che portano al logoramento delle pavimentazioni stradali sono catalogabili in due categorie principali:

I raggi del sole, per fare un esempio, causano un indurimento di una parte quale il bitume, che a sua volta provoca una minore elasticità della superficie e da qui la formazione di strati quali fessure. Volume di traffico. Ogni veicolo che transita è di per sé fonte di solchi e incrinature nella struttura, all’interno della quale, durante i fenomeni atmosferici, penetra l’acqua, creando una condizione di logoramento.

Com’è facile intuire, le opere di manutenzione stradale permettono di prevenire la penetrazione dell’acqua a livello strutturale. Come? Attraverso una impermeabilizzazione al 100% del manto e predisponendo le misure opportune di drenaggio.