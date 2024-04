Nona edizione degli Internazionali di tennis Città di Perugia in programma dal 9 al 16 giugno

Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup si preparano per la nona edizione. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events nel capoluogo umbro verrà disputato sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia dal 9 al 16 giugno. Alcuni tra i tennisti migliori del mondo saranno pronti per dare il massimo nella lotta verso il titolo, che lo scorso anno ha visto prevalere l’attuale numero 38 ATP Fabian Marozsan.

La kermesse sarà accompagnata da numerosi eventi a corredo, tra cui attività di solidarietà e sostenibilità. Nel corso della giornata di sabato 6 aprile si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, del presidente della Fitp Angelo Binaghi, del presidente del comitato regionale Fitp Roberto Carraresi, de presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, del direttore del torneo Francesco Cancellotti, del presidente del Tennis Club Perugia Luigi Grafas, dell’amministratore di Mef Tennis Events Marcello Marchesini.

Presente in sala Daniela Casaccia, consigliere comunale e del Tennis Club, nonché i rappresentanti dei Charity Partners Avanti Tutta e Telethon.

***

DICHIARAZIONI

Il presidente Fitp Angelo Binaghi ha spiegato che questo è il momento giusto per investire sul tennis e sul padel, discipline che stanno vivendo periodi di prosperità. Ciò in particolare in Umbria, luogo perfetto per il tennis perché territorio bellissimo, che ha espresso nella storia grandi atleti e dirigenti nonché ricco di circoli di prestigio.

Il torneo Città di Perugia arriva quindi al momento giusto e nel posto giusto: una grande opportunità soprattutto per i giovani chiamati a dare continuità alle imprese di Sinner.

L’assessore allo Sport Clara Pastorelli ha espresso orgoglio e soddisfazione per la presenza della Coppa Davis a Perugia, esposta in questi giorni nella sala Rossa di palazzo dei Priori per chi vorrà ammirarla.

“Il torneo che presentiamo oggi arriva a coronamento di anni di duro lavoro da parte delle Istituzioni, in primis il Comune di Perugia, la Federazione ed i circoli del tennis, perché, dopo alcuni momenti difficili, si è riusciti a rilanciare una disciplina nella quale crediamo molto. Un ringraziamento speciale vorrei tributarlo a Mef ed al Tennis Club che tanto si impegnano per organizzare al meglio un evento spettacolare, anche con la valorizzazione degli spazi del circolo. Ciò permette ai perugini di godere di questa disciplina nelle migliori condizioni”.

L’assessore ha rimarcato come il risultato sia frutto della collaborazione tra tante componenti che hanno saputo fare rete per il bene della comunità.

“E poi c’è un valore aggiunto, ossia la presenza del direttore Cancellotti che, con la sua passione e competenza, è riuscito a portare in alto il torneo, il più importante della nostra Regione. Noi – ha continuato – crediamo molto nello sport, sia esso fatto di grandi manifestazioni che ingenerano turismo e risorse, sia del lavoro delle innumerevoli società e circoli che operano giornalmente per favorirlo e trasmettere i valori che esso incarna.

Invito quindi i cittadini a partecipare perché si tratta di un evento bello, spettacolare ed emozionante”.

Uno dei legami più solidi del Perugia Challenger vede collaborare da sempre MEF Tennis Events e il Tennis Club Perugia. “Siamo veramente molto contenti dell’evoluzione del torneo dal 2015 ad oggi – ha detto il presidente del circolo umbro, Luigi Grafas –. L’appuntamento è diventato un punto di riferimento per tutta la regione e non potrà che migliorare ancora. Non finiremo mai di ringraziare Marcello Marchesini e tutta MEF Tennis Events per il rapporto che si è creato e per i loro sacrifici nell’organizzazione di eventi internazionali. Ricordo ancora con gioia quella che fu una prima edizione di grande successo, ma che possiamo considerare tutt’altra cosa in termini di fluidità organizzativa e gestionale attuale, tipica degli eventi di altissimo livello”. L’augurio di Grafas è di assistere ad una settimana di grande tennis: “La categoria del torneo è molto alta, per cui mi aspetto un grande livello. Ringrazio i collaboratori del circolo che sono già a lavoro per preparare i campi in terra rossa, in attesa dei professionisti. Siamo tutti in fibrillante attesa per tornare a vivere tante emozioni”.

A fornire i dati straordinari dell’Umbria è stato il presidente del comitato regionale Fitp Roberto Carraresi: oggi sono ben 89 i circoli, in forte crescita rispetto al passato. 4 i tornei internazionali: Città di Perugia, Todi, Gubbio e Tennis Junior. Tre le manifestazioni di rilievo disputate in Umbria nel 2023: finali under 13, final four di Padel, I edizione della Coppa giovanile di padel. Ciò conferma la crescita esponenziale del movimento.

Una delle grandi novità di quest’anno vede la collaborazione con Recuperiamo, nata allo scopo di rendere l’evento il primo ATP Challenger ad impatto positivo, dal punto di vista sociale e ambientale. “L’attenzione verso eventi sostenibili è un fenomeno in rapida crescita a livello nazionale e locale – ha raccontato il CEO di Recuperiamo e co-founder del network Impatto Positivo, Marco Raspati –. L’Umbria in questo settore è sicuramente una delle regioni più attive e la collaborazione tra istituzioni, imprese ed enti locali è la strada giusta per promuovere una gestione sostenibile di manifestazioni di ogni tipo, creando un’opportunità per il territorio e generando un impatto positivo su ambiente e comunità. MEF Tennis Events entra nel circuito degli eventi a Impatto Positivo, permettendo di distribuire 7.000 pasti equivalenti, evitando l’emissione di 3.500 kg di CO2 e risparmiando 10.500 m2 di suolo e 7.000 m3 di acqua attraverso gli Impact Token, un modello innovativo che misura l’impatto sociale e ambientale generato sul territorio grazie al recupero di prodotti a rischio spreco”.

Alle parole di Marco Raspati, si è aggiunta la consueta analisi del direttore del torneo Francesco Cancellotti: “Gli Internazionali a Perugia si arricchiscono ogni anno di importanti novità, non solo dal punto di vista sportivo, vedi la partecipazione di giocatori di sempre maggior livello, ma anche dal punto di vista sociale. La nona edizione del torneo, infatti, si schiera al fianco della sostenibilità, coinvolgendo anche le aziende partner a contribuire al miglioramento dell’impatto sociale ed ambientale che l’evento genera sul territorio. Un modello innovativo per rispondere a temi quanto mai urgenti.”

Cancellotti non ha rivelato ancora i nomi dei partecipanti, su cui si sta lavorando, ma ha garantito che a contendersi il titolo ci saranno atleti importanti, partendo dagli italiani.

****

EVENTI COLLEGATI

Come ogni anno, MEF Tennis Events ha organizzato numerose attività all’esterno del terreno di gioco, rendendo protagonisti grandi e piccoli. Una di queste è il concorso ‘Tennisti in cerca d’autore’, programmato in collaborazione con Gruppo Grifo e il Comune di Perugia: il contest vedrà coinvolti i ragazzi delle scuole nella realizzazione dell’immagine di copertina della più importante competizione tennistica della Regione Umbria.

Per il terzo anno consecutivo, tornerà anche ‘Tennis al Centro’: lo spin-off più apprezzato della competizione vedrà tutte le attività commerciali del centro storico vestirsi a tema tennistico nelle settimane che precedono il torneo. Negli anni sono stati numerosi i negozi a partecipare arricchendo le vetrine della città. Nel 2024 il vincitore sarà decretato da una giuria d’eccezione e premiato il 16 giugno, giorno della finale del torneo.

Come ogni anno gli Internazionali di Perugia si schierano al fianco del Charity Partner “Avanti Tutta” e, novità del 2024, di TELETHON, al quale sarà dedicata la Cena Inaugurale.

La biglietteria aprirà il 30 aprile sul sito ufficiale, www.internazionaliperugia.it.

Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a [email protected]

Ulteriore novità dell’edizione 2024 sarà la copertura televisiva della manifestazione sulla rete “super Tennis” canale 64 del digitale terrestre.

***

Coppa Davis in sala Rossa: orari di visita:

sabato 6/4 dalle 13.00 alle 19.00

domenica 7/4 dalle 10.00 alle 19.00

Lunedì 8 fino alle ore 14.