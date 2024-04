Castellana Grotte. Giù dal balcone mentre stava eseguendo lavori: morto Giuseppe Coletta Vispo

Tragedia nel Barese. Giuseppe Coletta Vispo, operaio edile di 63 anni, è morto ieri a Castellana Grotte (Bari). Il corpo di Giuseppe Coletta Vispo è stato trovato in strada, una traversa di via Virgilio, nel centro storico nei pressi di una casa in cui sono in corso lavori.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri che dovranno verificare se la morte sia stato dovuta da un malore o se si sia trattato di un incidente sul lavoro. A chiarire l’accaduto sarà l’esame autoptico.

Giuseppe Coletta Vispo era conosciuto a Castellana Grotte. “Era un grande lavoratore, umile. Una persona perbene che si adoperava in tanti lavori” afferma il sindaco Domenico Ciliberti. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i militari della Sezione investigazioni scientifiche, il 118, il personale dello Spesal della Asl di Bari e lo staff di Medicina legale del Policlinico di Bari.