‘Cuscus & Frascatole’ a Trecastagni. Il gusto si racconta edizione speciale

Dopo una lunga attesa, giovedì 4 aprile torna l’appuntamento con “Il gusto si racconta”, la rassegna inaugurata otto anni fa che vede la storica casa vitivinicola etnea della famiglia Nicosia incontrare i nomi più prestigiosi della cucina siciliana. Un’edizione speciale interamente dedicata all’arte culinaria del lembo più occidentale dell’isola, Trapani e i suoi sapori irresistibili, così intrinsecamente legati al Mediterraneo che la bagna e alle dominazioni (e contaminazioni) – quella araba su tutte – che da quel mare hanno portato in Sicilia aromi, profumi, tradizioni e reso unico il nostro patrimonio enogastronomico. Di tutto questo è emblema il Cuscus, protagonista del nuovo capitolo de “Il gusto si racconta” grazie alla presenza di uno dei sui migliori interpreti e ambasciatori nel mondo: Pino Maggiore, classe 1959, patron del ristorante Cantina Siciliana. Pino vi fa ingresso quando è ancora un bambino, per poi diventarne proprietario nel 1980. Chef e sommelier, ha esportato la cucina trapanese e l’arte nella preparazione del Cuscus di pesce oltre i confini nazionali, partecipando ad eventi e manifestazioni e come ospite di trasmissioni televisive, riviste e giornali italiani ed internazionali, venendo insignito nel 2019 del “Premio Saturno – Trapani che Produce”. I più fortunati che saranno riusciti prenotare per primi, avranno l’opportunità di apprendere direttamente dalle sue parole e mani esperte l’antica tecnica dell’incocciatura del Cuscus e la preparazione della cosiddetta Frascatola (prodotto di recupero e versione più grossolana del Cuscus stesso, tradizionalmente cotto in brodo di verdure) nel laboratorio condotto, a partire dalle ore 19, da Nino Aiello, firma autorevole del giornalismo enogastronomico italiano. Con l’enologa Maria Carella, poi, focus sul Grillo, varietà a bacca bianca tipica del trapanese ma impiantata dall’azienda Nicosia nei vigneti iblei a conduzione biologica di Vittoria, con esiti sorprendenti, sia in versione bianco fermo che in versione spumantizzata.

Subito dopo, a partire dalle 20.30, aperitivo a cura de L’Osteria di Cantine Nicosia, degustazione del nuovo Olio Extra Vergine d’Oliva Dop Monti Iblei Bio appena premiato con le Due Foglie dalla Guida “Oli d’Italia” del Gambero Rosso, ed infine la cena d’autore con i piatti più iconici di Pino Maggiore: dalla Bruschetta di pane nero di Castelvetrano con uova di tonno alle Cassatelle fritte di ricotta, passando per il famoso Cuscus di pesce della Cantina Siciliana e le Frascatole al cavolfiore violetto dell’Etna, omaggio al vulcano in abbinamento ad una delle etichette etnee delle selezioni Tenute Nicosia.