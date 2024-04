Le tradizionali ed immancabili pulizie di primavera in Italia sono sempre più tecnologiche

Perché fare a mano quello che gli elettrodomestici possono fare al posto nostro? Su casahitech.it si possono trovare tanti spunti alternativi a prodotti top gamma come l’aspirapolvere Dyson, senza rinunciare ad esempio a fare le pulizie di primavera, con l’ausilio di elettrodomestici di ultima generazione.

In Italia ormai gli elettrodomestici di ultima generazione sono una costante in tutte le case, dalle lavastoviglie alle asciugatrici, dall’aspirapolvere Dyson alle lavatrici ultramoderne con possibilità di programmare i lavaggi anche a distanza.

Quando si arriva all’appuntamento con le pulizie di primavera la tecnologia è un immancabile alleato. Per la casa la primavera è un momento di transizione. Quando si saluta la stagione fredda si inizia con il cambio armadi. Una volta pronti a fare il cambio stagione è bene fare lavatrici con programmi più lunghi in modalità eco, lasciare i capi a bagno in acqua fredda con una goccia di sapone, e poi stendere all’esterno in modo che prendano aria. Asciugamani, lenzuola e capi più laboriosi vanno curati con attenzione per togliere l’odore di umido dalla biancheria del bagno o per lavare i piumoni.

Con l’occasione si possono pulire a fondo gli armadi facendoli areare e rimettendoli in ordine. Altra azione da fare è il decluttering ovvero selezionare i capi che non si indossano più. Si possono buttare oppure regalare, mettere in vendita o dare in beneficenza.

Quando gli armadi sono vuoti e puliti si può eliminare il disordine accumulato nei mesi precedenti. Grazie ad oli, essenze e fiori freschi e fiori secchi si possono profumare gli armadi, la casa e la biancheria.

Altro aspetto che rientra nelle pulizie di primavera attiene la dispensa e il frigorifero. Bisogna indubbiamente eliminare tutto ciò che è scaduto. Capita di dimenticare qualcosa e che finisca per scadere. Tenere il frigorifero e la dispensa ordinati e sotto controllo, evita gli sprechi alimentari e favorisce un’alimentazione più completa e sana. Inoltre, un frigorifero pulito e ben curato, è un elettrodomestico che consuma di meno e dura più a lungo.

Lavare i vetri è un lavoro impegnativo soprattutto d’inverno quando temporali improvvisi possono vanificare il lavoro fatto. In primavera invece è più agevole e duratura la pulizia dei vetri. I vetri puliti consentono all’energia del sole di entrare in casa e dare la giusta carica per affrontare la giornata allontanando lo stress. Il sole è fonte naturale di positività. Il tutto aiutandosi con gli immancabili ed alleati elettrodomestici di ultima generazione e naturalmente con tanta pazienza e buona volontà perché fare le pulizia di primavera è un’operazione laboriosa.