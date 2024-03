Pasqua da incubo per molti clienti di Bnl: conti correnti svuotati

Conti in rosso senza avere fatto nulla. È successo a tanti correntisti sabato mattina. Una Pasqua da incubo per molti clienti di Bnl che hanno registrato addebiti sui conti correnti per spese mai compiute. Chi ha “saccheggiato”, in alcuni casi svuotato i conti correnti del noto istituto di credito? Sono stati in molti a chiederselo e a fare circolare il quesito sui social.

Per fortuna Bnl ha riconosciuto subito l’anomalia e comunicato via social e sui canali tradizionali che c’era un’anomalia, che erano in corso le operazioni di verifica e ripristino delle situazioni contabili e che presto tutto sarebbe rientrato, con tante scuse per il disagio causato.

In tarda mattinata il messaggio definitivo: problema risolto. “Questa mattina si è verificato un problema di natura tecnico-operativa che ha comportato addebiti multipli sui conti correnti per diversi clienti della Banca – si legge in una nota dell’istituto di credito -. BNL BNP Paribas si è prontamente attivata per risolvere l’anomalia che è stata definitivamente superata alle ore 11 di questa mattina. La Banca ha informato la clientela attraverso i propri canali e si scusa per l’inconveniente”. Il gruppo ha avvisato i suoi clienti sull’App affermando che “possibili problemi sui movimenti conto corrette. Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di movimenti di conto corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corre nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.