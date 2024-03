Almeno 25 mila fedeli hanno partecipato al Colosseo alla Via Crucis: il Papa ha seguito da Santa Marta

Sono almeno 25 mila i fedeli, tra romani e pellegrini, che hanno preso parte al Colosseo alla Via Crucis che ha concluso i riti del Venerdì Santo. L’appuntamento ha registrato l’imprevista assenza di Papa Francesco. Il Pontefice ha preferito seguire la rievocazione della Via dolorosa da Casa Santa Marta in Vaticano per preservare la salute per i prossimi, impegnativi appuntamenti della Settimana Santa, ad iniziare dalla veglia di sabato notte nella Basilica Vaticana. A presenziare la Via Crucis al Colosseo è stato il vicario del Papa a Roma, il cardinale Angelo De Donatis.

E’ la seconda volta che Papa Francesco salta la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. Anche l’anno scorso Bergoglio non partecipò al rito a causa del “freddo intenso” di quei giorni a Roma. I medici, infatti, gli avevano suggerito un po’ di prudenza dopo la bronchite acuta che lo aveva costretto ad un ricovero al Gemelli.