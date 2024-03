Cura del mal di schiena – rimedi e trattamenti

Per molte persone sapere quella che può essere una cura del mal di schiena è fondamentale, perché magari soffrono a causa di questo dolore da molto tempo. Infatti non è un mistero che il mal di schiena sia uno dei problemi più diffusi in tutto il mondo che colpisce milioni di persone.

Parliamo di un tipo di condizione che può variare, perché può essere lieve o grave. Però di sicuro in alcuni casi può influenzare in maniera negativa la qualità della propria quotidianità.

Per fortuna esistono molti trattamenti approcci che possono migliorare la funzionalità della schiena, riducendo il dolore. Ecco perché in questo articolo vogliamo capire quelle che possono essere le strategie per curare il mal di schiena partendo da aspetti come prevenzione, esercizi farmaci e terapia alternative.

Tutti gli esperti sono concordi nell’affermare che la prima difesa contro il mal di schiena è la prevenzione: il che significa avere uno stile di vita sano mantenendo un peso corporeo adeguato, e facendo regolarmente attività fisica, perché solo così si possono avere questo risultato.

Inoltre bisognerà evitare assolutamente di assumere una postura scorretta o di allenarsi in maniera inadeguata per esempio sollevando pesi troppo pesanti, in base alla propria forza, perché queste sono tutte cose che possono ridurre il rischio di avere un significativo mal di schiena.

Anche l’esercizio fisico può essere molto utile perché migliora la flessibilità e rafforza i muscoli della schiena.

Ci riferiamo per esempio ad attività come pilates yoga, e in generale esercizi di mobilizzazione che possono essere tutti molto utili. In questo senso rivolgersi a un istruttore di palestra o un fisioterapista sarà fondamentale, per capire quale può essere un piano di allenamento personalizzato, e che servirà per affrontare la propria singola situazione.

Inoltre ci sono alcune persone che riferiscono di aver trovato del sollievo per il mal di schiena, attraverso terapie alternative come chiropratica agopuntura o terapia cranio sacrale

Anche se comunque non sempre si parla di metodiche supportate dalle ricerche scientifiche, ma in ogni caso possono portare a dei benefici significativi

Altri metodi per affrontare il problema

Molto banalmente uno dei metodi per alleviare il problema quando è troppo invasivo per quanto riguarda il mal di schiena e assumere dei farmaci che servono per ridurre il dolore e per gestire l’infiammazione.

Ci riferiamo ai farmaci da banco come il paracetamolo, i quali possono essere un’opzione valida. Però ovviamente non bisogna bruciare ma bisogna parlarne col medico, tenendo presente che sarà proprio quest’ultimi in alcuni casi a prescrivere farmaci antinfiammatori non steroidei, che servono per migliorare la mobilità, riducendo al contempo il dolore.

Molto valida anche quella che possiamo considerare una sarebbe fisica per quanto riguarda un mal di schiena persistente, che viene portato avanti da un fisioterapista, il quale può usare molto tecniche come il massaggio, esercizi specifici e terapia manuale, perché sono tutti validi nell’ottica di ridurre il dolore, migliorando la funzionalità al contempo.

Infine ricordiamo che in alcuni casi gravi si possono considerare degli interventi meno invasivi, legati alla chirurgia, o in generale alle iniezioni di cortisone.