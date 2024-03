Rinnovo di un’alleanza aziendale strategica: la collaborazione tra SENEC e Fattoretto Agency prosegue nel 2024

In un mondo sempre più interconnesso, dove la tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo fondamentale nel modellare il nostro futuro, due aziende di spicco hanno deciso di rinnovare la loro collaborazione, consolidando così un partenariato già fruttuoso e promettente. Fattoretto Agency, realtà di punta nella SEO data driven, annuncia la prosecuzione della collaborazione con SENEC, leader internazionale nel campo dell’autosufficienza energetica e nello sviluppo di sistemi intelligenti di accumulo energetico. Questa sinergia mira a potenziare ulteriormente la visibilità online di SENEC, enfatizzando il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore energetico.

SENEC, è nata a Lipsia, in Germania, nel 2009 e da quel momento ha dimostrato una capacità unica di innovare, producendo oltre 170.000 sistemi di accumulo intelligenti e conquistando una posizione di leadership nel mercato internazionale. Dal 2018 l’azienda è entrata a far parte del gruppo EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), tra i principali fornitori di energia in Germania. SENEC non solo si dedica alla produzione di sistemi di accumulo, ma si impegna anche a fornire soluzioni che promuovono l’autosufficienza energetica a 360°.

D’altra parte, Fattoretto Agency, guidata dal fondatore Massimo Fattoretto, ha dimostrato di essere un partner ideale per SENEC, grazie al suo approccio unico e altamente personalizzato alla SEO. Utilizzando il software proprietario FattoBoost, l’agenzia integra dati provenienti da fonti autorevoli come Google Search Console, DataforSEO e Semrush. Questo strumento permette di elaborare strategie SEO su misura che rispondono in modo preciso e tempestivo alle esigenze specifiche di SENEC, puntando a una maggiore visibilità online e a un coinvolgimento ottimizzato dei consumatori.

Il rinnovo di questa collaborazione segna un momento significativo per entrambe le aziende, poiché si riafferma l’importanza della sinergia tra innovazione tecnologica e strategie di marketing digitale avanzate. Attraverso questa partnership, SENEC si propone di raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi. Allo stesso tempo, Fattoretto Agency continua a consolidare la sua reputazione come leader nel settore SEO, offrendo soluzioni sempre più innovative e personalizzate.

Il nuovo accordo tra le due realtà non è solo una testimonianza del successo passato, ma anche un ponte verso future innovazioni. Insieme, SENEC e Fattoretto Agency sono pronte a lasciare un segno in un futuro in cui la tecnologia e la sostenibilità si fondono per creare un mondo migliore.