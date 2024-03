Nel rinnovare la loro collaborazione, Fattoretto Agency e BRADOR confermano l’impegno verso l’eccellenza nel panorama italiano e internazionale. La partnership, che si rafforza per il 2024, testimonia la fiducia reciproca e l’obiettivo condiviso di portare al massimo livello la visibilità e il posizionamento di BRADOR, emblema dell’artigianalità calzaturiera italiana.

BRADOR, fin dalla sua nascita nel 2003, si è imposto come riferimento nel settore della calzatura espressione della qualità artigianale italiana, grazie alla visione di Daniele Polidori. L’azienda ha abbracciato il cambiamento generazionale con spirito innovativo, trasformandosi in un simbolo di dinamismo e espansione. Questo brand, sin dall’inizio, ha fatto della qualità made in Italy e della produzione di sandali vintage il suo segno distintivo, riuscendo a conquistare il mercato grazie a collezioni che uniscono tradizione e ricerca stilistica.

L’offerta di BRADOR si è arricchita nel tempo, includendo sneakers di alta artigianalità, testimoniando così un’evoluzione continua che non trascura l’importanza del dettaglio. La lavorazione del tinto in capo, elemento caratterizzante, conferisce alle calzature un fascino vintage e artigianale, segno di unicità amato dai consumatori più esigenti. La qualità eccezionale delle scarpe BRADOR, frutto dell’uso di materiali pregiati e della maestria artigianale, si sposa con la visione di Fattoretto Agency, orientata all’innovazione e all’eccellenza nella SEO data driven.

Il software FattoBoost, sviluppato da Fattoretto Agency, si pone come strumento chiave nella strategia SEO data driven dedicata a BRADOR. Questa tecnologia, attraverso l’integrazione di dati provenienti da fonti autorevoli, consente di elaborare strategie su misura che mirano a migliorare significativamente la visibilità online. L’obiettivo è di trasformare ogni interazione digitale in un’opportunità di crescita, sfruttando le potenzialità dei dati per prendere decisioni informate e mirate.

La collaborazione tra le due realtà si traduce in una sinergia virtuosa, in cui l’expertise di Fattoretto Agency nel campo della SEO si unisce alla maestria artigianale di BRADOR. Questo connubio permette di esaltare il valore del brand a livello globale, raggiungendo consumatori in ogni continente e rafforzando la presenza di BRADOR nei contesti più esclusivi.

L’espansione internazionale di BRADOR è testimoniata anche dall’apertura di filiali strategiche come Brador Japan LLC e Eurotop & Brador srl llc, che puntano a consolidare la presenza del brand in mercati chiave come il Giappone e gli Stati Uniti. Queste iniziative sono dirette a garantire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei clienti, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal digitale.

Il rinnovo della collaborazione tra le due aziende non è solo la conferma di un sodalizio produttivo, ma rappresenta anche un impegno verso il futuro, con l’obiettivo di continuare a celebrare l’eccellenza italiana nel mondo attraverso la digitalizzazione e l’innovazione. Le strategie SEO data driven di Fattoretto Agency e la maestria artigianale di BRADOR si fondono in una visione comune che punta alla crescita, alla visibilità e al successo in un mercato globale sempre più competitivo.