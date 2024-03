Dalla Maratona di Roma a quella di Milano: una primavera 2024 all’insegna del runnig

Da Roma a Milano, in vista della primavera, ogni anno si riscopre la voglia di fare running in Città. A Roma domenica 17 marzo 2024 si è tenuta la consueta Maratona di Roma. La 29esima edizione si è svolta su un percorso che come di consueto ha interessato il Centro attraversando i luoghi più simboli della Caput Mundi. Tra le scarpe più “viste le Hoka, che sono tra le preferite del momento per chi vuole camminare e fare running anche in forma amatoriale: qui le migliori scarpe Hoka per camminare.

Dopo Roma a breve sarà la volta di Milano con la Wizz Air Milano Marathon 2024. Sono già più di 8 mila i partecipanti alla maratona di domenica 7 aprile. Ben il 40% proviene dall’estero. I Paesi più rappresentate sono: Francia, Gran Bretagna, Belgio, Irlanda e Germania. La corsa milanese è più giovane di quella romana, siamo alla 22esima edizione.

La novità assoluta è la nuova location, resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, dopo tanti anni in corso Venezia. Per il resto, confermato il percorso, sempre ad anello come progettato nel 2015, che garantisce velocità e scorrevolezza. Sono 19 i km di tracciato cittadino. Si toccheranno i luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, City Life e il Portello. I restanti chilometri si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo. Un tracciato che mette insieme sia le esigenze dei top runner sia degli amatori evoluti, permettendo di ammirare una città sempre più bella nel suo mix tra modernità e passato.

La maratona sarà un evento spettacolare al culmine di una quattro giorni di sport che renderà Milano la capitale del running, con tante iniziative e attività a partire da giovedì 4 aprile pomeriggio, giorno di apertura del Milano Running Festival presented by Sky al MiCo – Milano Congressi in City Life. Qui si troverà il Marathon Village, un grande hub espositivo nel quale si articoleranno attività di intrattenimento, workshop clinic, presentazione eventi e prodotti. Un appuntamento caratterizzato dall’aggregazione degli operatori commerciali del mondo della corsa, del fitness e del turismo sportivo, nonché aperto ai praticanti attivi del running e al pubblico.

“Quella di quest’anno sarà davvero un’edizione da record” ha sottolineato l’ad e direttore generale di RCS Sports & Events Paolo Bellino. “Abbiamo già superato gli 8 mila iscritti alla maratona e ci sono ancora due settimane di tempo prima del 2 aprile, quando chiuderemo le iscrizioni. Le maratone nelle grandi città piacciono sempre di più e nel nostro caso registriamo un aumento significativo nel numero dei partecipanti stranieri”.

“Ma è record anche per la staffetta. Nella Unicredit Relay Marathon abbiamo superato i 16 mila iscritti, oltre 4 mila staffette. È un evento incredibile, che racconta la capacità della città nel donare agli altri. Con la Levissima Family Run, la Dog Run Arcaplanet, il Milano Running Festival, le dirette di Sky Sport e di RDS 100% Grandi Successi, il supporto de La Gazzetta dello Sport, abbiamo dato vita a una vera festa del running e dello sport”.