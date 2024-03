Trend estate 2024: camminare a piedi sui sentieri più affascinanti d’Italia

Una vacanza in cammino tra i sentieri più affascinanti d’Italia. È uno dei trend dell’estate 2024 per regalarsi un’autentica avventura, intensa ed unica. Camminando alla scoperta di luoghi ricchi di storia millenaria, trovando tempo per se tempo, per “respirare” aria pura e “liberare” emozioni e pensieri. Camminare a piedi sui sentieri più affascinanti d’Italia permette di scoprire, nell’ottica di un turismo verde ed eco sostenibile, la bellezza che ci circonda e che spesso “non vediamo” a causa dei ritmi quotidiani frenetici.

Per viaggiare a piedi bisogna essere allenati ed in salute e ben equipaggiati. Serve il vestiario adeguato e non bisogna mai essere da soli, per ragioni di sicurezza. Serve in effetti una certa preparazione per via dei lunghi percorsi ma questa esperienza consente un’immersione totale nella bellezza della natura. Oltre ai vestiti idonei e allo zaino adeguato molta importanza va riservata alle scarpe da usare: clicca qui per trovare le migliori scarpe per camminare.

Viaggiando a piedi, con l’attrezzatura adeguata e l’abbigliamento comodo (e in sicurezza) si scoprire luoghi sconosciuti con un riguardo anche alla propria salute. Camminando a piedi si allunga la propria qualità della vita e si migliora la forma fisica. Si possono scoprire gli angoli nascosti di una città (anche di quella in cui si abita) sia i suoi dintorni, sia i piccoli angoli nascosti di una regione e dedicarsi a lunghe e rilassanti passeggiate immersi nel verde o lungo i sentieri di montagna o intorno ai laghi o lungo le splendide coste italiane.

Basta avere uno zaino (che non deve pesare oltre il 10% del peso corporeo del viaggiatore), una mappa del posto e un dispositivo per immortalare il ricordo dell’esperienza. E sottolineamo scarpe comode e adatte al tipo di percorso.

L’Italia è piena di itinerari a piedi da non perdere. Si può scegliere tra i tanti viaggi di ispirazione religiosa come il Cammino di San Francesco d’Assisi, a percorsi più attraenti per il trekking o anche per le bellezze artistiche e ambientali da vedere. L’itinerario religioso per eccellenza è il Cammino di San Francesco. Si parte da Nord (La Verna) o da Sud (Greccio) e camminando lungo la Valle Reatina, si arriva ad Assisi seguendo i passi di San Francesco passando dai luoghi dove Francesco compose il Cantico delle Creature. Da La Verna ad Assisi sono 192 km. Ci vogliono quasi 2 settimane. Chiaramente si possono anche fare tappe intermedie o parziali.

Altra via interessante da percorrere, molto più breve (5-6 giorni) è la via degli Etruschi che inizia dall’antica città etrusca di Artimino in Toscana, attraversa la valle del Bisenzio e Prato e, dopo aver valicato l’Appennino porta a Marzabotto. Il percorso consente di ammirare bellissimi parchi archeologici tra cui la Via dei Sepolcri a Vetulonia e le Vie Cave tra Sovana e Pitigliano.