Oscar 2024: vittoria annunciata per Oppenheimer di Christopher Nolan

È Oppenheimer di Christopher Nolan il miglior film del 2024, una vittoria annunciata come quella del suo protagonista Cillian Murphy. Nella cerimonia condotta da Jimmy Kimmel c’è spazio anche per il premio al maestro Miyazaki e alla sceneggiatura di American Fiction e per il premio come miglior attrice a Emma Stone.

Nella novantaseiesima edizione degli Academy Awards l’Italia con Matteo Garrone e il suo Io, capitano è stata sconfitta dal film di Jonathan Glazer che ha parlato di disumanità sia per gli attacchi del 7 ottobre che i bombardamenti su Gaza. La politica è arrivata al Dolby Theater con le proteste e le manifestazioni per il cessate al fuoco in Medio Oriente.