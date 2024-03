Giorgia Meloni si tiene l’Abruzzo: Fratelli d’Italia al 24,1%

Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali con oltre il 53% dei consensi mentre lo sfidante del centrosinistra, Luciano D’Amico, si è fermato poco oltre il 46%. È il risultato emerso dopo che sono state scrutinate 1.489 sezioni su 1.634. Il centrodestra di Giorgia Meloni si tiene quindi l’Abruzzo confermando il Governatore uscente.

A trainare i conservatori sono i voti di lista di Fratelli d’Italia che ha all’incirca il 24,1%. Bene anche Fi al 13,3%. Seguono la Lega al 7,6%, la lista Marsilio al 5,5%, Noi Moderati al 2,7% e l’Udc all’1,2%. Nel centrosinistra il Pd è al 20,3%, Abruzzo Insieme 7,7%, M5s 6,8%, Azione 3,9%, Avs 3,6%, Riformisti e Civici 2,7%.

Marco Marsilio rivendica la vittoria su Luciano D’Amico. “Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l’onore di guidare la Regione per altri 5 anni. Mai nei 30 anni precedenti un’amministrazione uscente era stata riconfermata per un secondo mandato: è stata scritta una pagine storia e abbattuto un altro muro”. Parlando dello schieramento avversario Marsilio ha detto che “un testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”.