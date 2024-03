Pasqua 2024: torna l’ora legale

Ci siamo quasi. Sta per tornare l’ora legale. Dormiremo un’ora in meno (durante il cambio), ma le giornate si allungheranno sensibilmente. Il passaggio è previsto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, che coincide con la Pasqua. Alle 2 in punto andrà reimpostata l’ora (i dispositivi digitali connessi in rete si adegueranno automaticamente).

L’ora legale nel 2024 rimarrà in vigore dal 31 marzo al 27 ottobre, quando si ritornerà all’ora solare. In quella data dovremo ricordarci di spostare le lancette indietro di un’ora. Il principale motivo del cambio notturno è che questo è l’orario con minor circolazione dei mezzi pubblici. Il disagio così è minore.