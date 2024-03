Italia nella morsa del maltempo: allerta in 16 Regioni

La neve in Piemonte e Lombardia nelle zone di montagna, allagamenti e frane in Liguria, interruzioni di energia elettrica e delle linee telefoniche in alcune aree del nord ovest. L’Italia è in queste ore nella morsa del maltempo che continua a provocare disagi e danni in molte località del Centro Nord, tra strade allagate, problemi nei collegamenti e zone isolate. A Milano sono saliti i livelli dei fiumi Seveso e Lambro. In Toscana preoccupa il rischio idrogeologico in alcuni territori della regione. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione in Emilia-Romagna e quella gialla in 16 Regioni. In queste ore conviene spostarsi con molta prudenza.