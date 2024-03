Per qualche ora il Milan è secondo in classifica. Grazie ad un gol di Pulisic gli uomini di Pioli battono l’Empoli e si prendono il secondo posto in classifica, in attesa della Juventus, in campo alle 18 contro l’Atalanta. Okafor sostituisce bene lo squalificato Leao, regalando l’assist all’americano al 41’. Per l’Empoli la migliore occasione arriva nei minuti finali, con Destro che spreca di testa.