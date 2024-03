Verso Catania-Potenza: ventuno rossazzurri a disposizione di mister Zeoli

Al termine della seduta di rifinitura, l’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventuno calciatori in vista della sfida al Potenza, in programma domani con inizio alle ore 16.15 al “Massimino” e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024.

Tra gli indisponibili anche Devid Bouah: gli accertamenti diagnostici svolti dopo l’infortunio riportato ad Avellino hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera.

Lunedì in mattinata, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Catania-Audace Cerignola, in calendario venerdì 15 marzo alle ore 20.45.

Questi gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

8 Sturaro

9 Costantino

14 Kontek

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni

Sempre in occasione della gara Catania-Potenza, domani, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 14.00.

Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (16.15).

Si rende noto, inoltre che, su disposizione dell’Autorità competente, non sarà consentito il transito pedonale in via Valdisavoia e in via Chisari nelle adiacenze della tribuna B: l’accesso all’area delimitata sarà riservato agli spettatori in possesso del titolo valido per il “Settore Ospiti”. L’accesso alla tribuna B sarà garantito da via Cifali.