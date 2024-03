Michele Zeoli, alla guida del Catania

Catania Football Club comunica, tramite il suo Ufficio Stampa, di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “Ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”.

Pertanto il Catania Football Club comunica, di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Michele Zeoli.

Si rende nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva 2023/2024:

Allenatore – Responsabile Tecnico: Michele Zeoli

Allenatore in seconda: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Maurizio Bonfatto

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Giovanni Petralia

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli.