Nel 2023 26 miliardi di maggior gettito certificato dall’Agenzia delle Entrate. Meloni: paga l’approccio collaborativo

Un recupero di evasione fiscale da record nel 2023. “Ce lo dice l’Agenzia delle entrate” spiega il premier Giorgia Meloni definendolo “un dato straordinario”. “Lo scorso anno l’Agenzia ha certificato un maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Quando tu non disturbi e anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia”.

Il Presidente del Consiglio ha parlato di “un approccio diverso, collaborativo e non vessatorio, per cui lo Stato rischia di diventare un nemico”. Il premier ha toccato il tema fisco e recupero dell’evasione intervenendo alla firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con la Regione Umbria. Parlando del tema e dell’approccio, ha precisato. “Se sei in difficoltà ti vengo incontro, se poi mi vuoi fregare per forza allora devo essere deciso nella mia reazione”.