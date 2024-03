Date e orari delle sfide valevoli per la Finale della Coppa Italia Serie C 2023/24, tra Catania e Padova:

L’Ufficio Stampa del Catania FC ci informa che, con il Comunicato Ufficiale 19/CIT, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito date e orari delle sfide valevoli per la Finale della Coppa Italia Serie C 2023/24: Padova-Catania in programma martedì 19 marzo; Catania-Padova in calendario martedì 2 aprile. Entrambe le gare avranno inizio alle ore 20.30 e saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

Modalità di svolgimento

La Finale di Coppa Italia Serie C sarà disputata con gare di Andata e Ritorno. Risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l’arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.