Catania Monterosi Tuscia: tutto pronto al Massimino

In occasione della gara Catania-Monterosi Tuscia, domani, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 12.00. Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (14.00). La prevendita dei tagliandi validi per assistere all’incontro prosegue nei punti vendita abilitati e online:

https://sport.ticketone.it/seatmap/49773/90600782/catania-vs-monterosi-tuscia-serie-c

Catania Football Club ricorda a tutti gli abbonati che, per l’accesso all’impianto, è indispensabile esibire: •⁠ ⁠documento d’identità; •⁠ ⁠card “We Catania” o ricevuta della stessa; •⁠ ⁠segnaposto.

In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito.

Al termine della seduta di rifinitura, l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ha convocato ventidue calciatori in vista della sfida al Monterosi Tuscia, in programma domani con inizio alle ore 14.00 al “Massimino” e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera.

Lunedì in mattinata, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Avellino-Catania, in calendario mercoledì 6 marzo alle ore 18.30.

Questi gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

6 Ndoj

7 Tello 8 Sturaro

9 Costantino

13 Bouah

14 Kontek

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni