Festini Perugia: su Instagram una guida agli eventi per universitari e non solo

Nel capoluogo umbro i ragazzi umbri sanno come divertirsi in una città sempre più “gettonata” dagli universitari e non solo. Per raccontare gli eventi e le attività sociali è nata “Festini Perugia”. L’iniziativa, ideata dai giovani umbri Alessandro De Blasi, Christian Balsamo e Guglielmo Salvetti (quest’ultimo studia presso l’Università degli Studi di Perugia), è una vera e propria miniera di informazioni per studenti, residenti e visitatori interessati a scoprire cosa succede nel territorio.

La pagina Instagram “Festini Perugia” è stata creata per fornire un accesso rapido e affidabile a tutte le informazioni sugli eventi a Perugia e in Umbria: concerti, mostre, feste studentesche o eventi culturali. Sulla pagina, sempre aggiornata, si trovano indicate data, luogo e prezzi.

“Festini Perugia” – raccontano gli autori alla nostra redazione – “non è solo una fonte di informazioni. È una comunità dinamica e inclusiva, che accoglie tutti coloro che desiderano fare nuove amicizie, scoprire i locali più cool della zona o semplicemente vivere al meglio la vita universitaria. A supporto della pagina Instagram, è stata creata una community su WhatsApp e Telegram, dove gli utenti possono condividere idee, organizzare uscite di gruppo e ricevere ulteriori informazioni sugli eventi in programma”.

“Festini Perugia” è molta apprezzata in particolare dagli studenti fuori sede. “Ma l’impatto va oltre” afferma Guglielmo Salvetti. “Questa iniziativa offre una vetrina alle piccole attività locali, come bar e locali, dando loro l’opportunità di farsi conoscere e di contribuire alla vivacità della scena sociale umbra. Festini Perugia è molto più di una semplice pagina Instagram. È un ponte tra gli eventi culturali dell’Umbria e la comunità di giovani che la abitano”.