Europa agrodolce: De Rossi pesca De Zerbi, fortunato Pioli, problemi per Gasperini

Saranno Roma-Brighton, Sporting-Atalanta, Milan-Slavia Praga gli accoppiamenti per le italiane negli ottavi di Europa League. La Roma di De Rossi trova i Seagulls inglesi, allenati da Roberto De Zerbi, la Dea di Gasperini andrà a Lisbona, più fortunato il Milan di Pioli che pesca lo Slavia, ma ha rischiato di trovare il Bayer Leverkusen, dominatore della Bundesliga.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers Glasgow

Friburgo-West Ham

Sporting-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

L’andata degli ottavi di finale di Europa League è in calendario giovedì 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, giovedì 14 marzo. Soltanto Sporting Lisbona-Atalanta sarà anticipata il 5 marzo per l’incrocio cittadino con il Benfica. Ma i nerazzurri andranno in campo due giorni prima in campionato contro il Bologna.

Le vincitrici degli ottavi si qualificheranno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo. Le perdenti saranno invece fuori dalle coppe europee 2023-24. La finale si giocherà il 22 maggio 2024 all’Aviva Stadium di Dublino. I vincitori si qualificano per la fase a gironi della Champions League 2024-25, se non si sono già qualificati attraverso il loro campionato nazionale.

Conference League, Fiorentina contro il Maccabi Haifa

Fiorentina negli ottavi di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa (andata 7 marzo, ritorno una settimana dopo). Questi i sorteggi:

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Bruges

Union St.Gilloise-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-Paok Salonicco

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv