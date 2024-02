La rete è un mondo parallelo di opportunità ma la concorrenza è spietata ed agguerrita. C’è chi acquista campagne sui social, chi sceglie di comprare backlink italiani, chi si affida a creatori digitali, chi incarica un webmaster per creare un sito web responsive e facile da navigare, chi si affida alle agenzie seo e marketing. Ma cosa serve nel 2024 per rendere performante un Sito web, considerando che la maggior parte dei portali oggi sono dei veri e propri canali di vendita?

Il Sito web è uno strumento fondamentale non solo per le aziende ma anche per gli enti, le associazioni e per i privati. La sola presenza online non basta a garantire il successo del Sito web, serve che la vetrina ed il negozio digitale siano performanti innanzitutto dal punto di vista estetico e di navigabilità. Un Sito lento, con pagine mal curate, non a norma sul fronte policy, cookie e quant’altro attiene le regole italiane ed europee, un portale con pochi strumenti di pagamento, senza un’assistenza tempestiva, senza aggiornamenti, non potrà mai affermarsi. La prima impressione è fondamentale e spesso tutto si decide in pochi secondi passando dalla homepage. Se si carica subito, se è gradevole e le risposte alla ricerca sono a portata di click, ci sono maggiori possibilità di fare conversioni.

Il brand necessita di un sito ben fatto ma anche di tanto marketing digitale, dai social media alla SEO (ovvero al posizionamento organico sui motori di ricerca ad iniziare da Google), alle campagne pubblicitarie online su Google. Chiaramente tutte queste strategie non bastano se il servizio offerto non è all’altezza.

Un buon e-commerce deve sempre essere al passo con i tempi, con le tendenze del momento, deve offrire soluzioni appropriate per le differenti esigenze, avere più opzioni di scelta anche sul fronte dei pagamenti e delle spedizioni. La puntualità e la tempestività nelle spedizioni è importantissima. Allo stesso tempo fornire assistenza post vendita in modo puntuale aiuta non solo ad accrescere la soddisfazione del cliente ed aumentare la reputazione, ma prepara il terreno anche a nuovi acquisti consolidando nel tempo il parco clienti.

Un Sito web deve comunicare con gli utenti. Mediante un portale si possono condividere aggiornamenti, notizie, offerte speciali e interagire con la platea di clienti. La connessione diretta è una risorsa decisiva per costruire relazioni durature con i clienti.

Conviene affidarsi agli specialisti in modo che possano analizzare i dati per migliorare l’esperienza online e mettere a punto strategie di marketing più efficaci. Saper leggere i dati infatti permette di comprendere cosa non va in un Sito web e nei suoi servizi, su quali chiavi di ricerca è posizionato e performa e su quali invece si può investire maggiormente per accrescere gli utili. Nel 2024 investire nella presenza online è una sfida da vincere a tutti i costi per affermare e consolidare il proprio brand.