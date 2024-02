Serie C NOW girone C esonerato Lamberto Zauli tecnico del Crotone

Lamberto Zauli non è più il tecnico del Crotone dopo il pareggio casalingo contro il Taranto,partita giocata domenica scorsa. Non è stato l’ultimo risultato negativo a convincere la società la rottura del rapporto col tecnico. Nel girone di ritorno su otto partite giocate il Crotone ha conquistato soltanto due vittorie, cinque pareggi e subito una pesante sconfitta (4-2) in quel di Cerignola. Arrivato a Crotone la passata stagione alla ventottesima giornata, mister Zauli non è riuscito a portare la squadra in serie B essendo stato elimimato dal Foggia ai quarti di finale. Confermato nell’attuale stagione era stato esonerato all’ottava giornata, dimissioni rientrati per volere dei giocatori.gli ultimi cinque pareggi e la sconfitta hanno convinto la società ad esoberarlo. Per il sostituto il più accreditato sembra essere mister Baldini già allenatore del Palermo promosso in serie B sotto la sua direzione tecnica.