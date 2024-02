Elezioni regionali in Basilicata: si voterà domenica 21 e lunedì 22 aprile

Il voto in Basilicata è in programma per domenica 21 e lunedì 22 aprile. Ad annunciarlo il presidente della giunta lucana, Vito Bardi, che ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali, sentito il presidente del Consiglio regionale. La Basilicata, guidata dal centrodestra, torna quindi in primavere al voto per le regionali. Sarà un test elettorale significativo per misurare il gradimento dei lucani nei confronti non solo del Governo Bardi ma anche del Governo nazionale di Giorgia Meloni.