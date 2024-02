Le criptovalute sempre più utilizzate in Italia anche per i giochi e le scommesse online

Le scommesse cripto in Italia sono sempre più diffuse così come nel resto del Mondo. Le valute elettroniche come i Bitcoin, infatti, da anni fanno parte del vissuto di migliaia di persone. Il Bitcoin e tutte le altre valute minori vengono utilizzate oggi anche per acquisti di beni materiali ed anche per i giochi online e le scommesse. Su CryptoBettingItaly, portale che introduce al mondo delle scommesse sportive in criptovaluta, sono disponibili ottime recensioni, bonus esclusivi e tante informazioni sulle scommesse cripto per il mercato italiano. Chi vuole farsi un’idea complessiva può visitare il portale specializzato e trovare molte informazioni utili su questa nuova frontiera del mondo dei giochi e delle scommesse online.

Le crypto negli ultimi anni hanno rivoluzionato il settore delle scommesse. Per chi non lo sapesse il Bitcoin (la valuta più famosa) è una moneta digitale che sfrutta la crittografia per assicurare la sicurezza delle transazioni e controllare la creazione di nuove unità. Il Bitcoin è la prima criptovaluta, nata nel 2009 da un anonimo noto come Satoshi Nakamoto. Negli anni sono nate centinaia di altre criptovalute come ad esempio Litecoin, Ripple ed Ethereum.

Le crypto presentano notevoli elementi che ne fanno un punto di forza ad iniziare dall’anonimato che permette allo scommettitore online la tutela della privacy sulle transazioni. Oltretutto le transazioni con criptomoneta hanno costi ridotti ed esecuzione immediata.

Chiaramente chi scommette utilizzando le piattaforme crypto deve documentarsi sul tema ed essere cosciente del funzionamento delle valute elettroniche tant’è che bisogna disporre di un portafoglio digitale sicuro e affidabile. Altra indicazione importante riguarda la scelta dei siti di scommesse dove giocare. Devono essere assolutamente affidabili. Ad oggi i cosiddetti cripto casinò non sono molti. Infatti non tutti i bookmaker offrono l’opzione di gioco con le criptovalute. Tuttavia molti operatori stanno progressivamente inserendo le crypto nei loro servizi di versamento e di prelievo.

Bisogna quindi disporre materialmente di un portafoglio digitale da usare su un bookmaker che lo accetta. A quel punto ipotizzando di scommettere su una partita di tennis bisognerà trovare la piattaforma che consente di usare Bitcoin e dopo avere fatto la puntata, in caso di vittoria, sarà possibile riscuotere la vincita in Bitcoin. Queste somme possono anche essere convertite in valuta fiat, quella tradizionale, se si trova chi li converte oppure si possono usare per fare acquisti presso negozi che accettano le criptomonete.

Prima della diffusione delle cryptomonete gli utenti ricaricavano e prelevavano dai loro account solo con bonifici bancari, carte di credito/debito e portafogli elettronici come paypal. Ora l’uso delle criptovalute ha ampliato i servizi disponibili. L’uso esclusivo di criptovalute non prevede intermediari finanziari e quindi non ci sono commissioni da detrarre.

Bisogna sempre giocare in modo sano e responsabile e quindi informato. Bisogna tenere presente che le cryptovalute sono molto volatili. In pratica il loro valore oscilla anche in tempi ridotti. Il mercato delle criptomonete potrebbe andare incontro a crolli repentini o impennate sostanziose. Chi scommette usando queste valute deve avere anche l’intuizione di spendere la criptomoneta quando il suo valore è più elevato.

Le scommesse sportive con crypto ad oggi sono per molti scommettitori una frontiere inesplorata anche perché le regole in materia cambiano in base alla Nazione in cui si opera e sono in costante aggiornamento. Diversificare l’investimento tra differenti crypto può essere d’aiuto a mitigare il rischio. L’innovazione derivante dalle criptovalute assicura nuove opportunità per coloro che cercano di scommettere in modo intelligente e responsabile. Mai però dimenticare che si tratta sempre di un gioco e bisogna divertirsi in modo sano ed oculato, a maggior ragione quando si negozia in valute altamente volatili come le criptomonete.