L’Italia può avere 7 squadre in Champions League? Si

L’Italia nel 2024-25 può avere 7 squadre al via della nuova Champions League. La regola vale per i campionati che partono da 4 “slot” garantiti: Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. Ma come possono salire a 7?

Il quinto slot arriverà se l’Italia chiuderà la stagione 2023-2024 al primo o al secondo posto nel ranking Uefa per club. Il piazzamento nel ranking viene determinato dai risultati ottenuti dalle formazioni della stessa Federazione nelle tre coppe europee. Ad oggi l’Italia è prima, davanti a Germania e Inghilterra, e se la stagione finisse adesso, nel 2024-25 avremmo garantito un quinto “slot” nella nuova Champions a 36 formazioni. Spetterebbe alla quinta classificata in Serie A.

Il sesto slot arriverà se una tra Napoli o Lazio vincerà la Champions e al tempo stesso in campionato non si piazzerà tra le prime quattro o tra le prime 5, se l’Italia chiuderà prima o seconda nel ranking stagionale Uefa. In questo caso il Napoli o la Lazio accederà alla nuova Champions senza escludere nessuna delle altre 4 o 5 italiane qualificate in base alla graduatoria della Serie A.

Il settimo posto o l’altro posto in più in che modo può scattare? E’ necessario che una tra Milan, Roma e Atalanta vinca l’Europa League e contemporaneamente non si classifichi tra le prime quattro in Serie A o tra le prime 5, se l’Italia chiuderà prima o seconda nel ranking stagionale Uefa. Sono casi “limite”, ma previsti dal regolamento. Infatti il numero massimo di formazioni al via della prossima Champions per ogni Paese è 7, ma può essere raggiunto solo dalle Federazioni che ne ha 4 “garantite” in partenza.