Consigli utili per scegliere un orologio di lusso

Scegliere di acquistare un orologio di lusso è una decisione importante, sia per il significato dell’oggetto che per il suo valore economico. Sebbene negli ultimi anni si stia registrando una crescita del mercato degli orologi usati si tratta sempre di cifre importanti che richiedono un’attenzione e una valutazione in più.

Vediamo quindi un po’ più nel dettaglio qualche consiglio utile per orientarsi nella scelta di un orologio di lusso e non sbagliare nell’acquisto di questo splendido ed elegante accessorio.

A cosa prestare attenzione nella scelta di un orologio di lusso

Che ci si rechi presso un negozio fisico o uno shop di orologi di lusso è importante prestare attenzione a diversi elementi. Innanzitutto è doveroso partire dal motivo per cui si è deciso di acquistarlo.

Gli orologi e in modo particolare gli orologi di lusso, possono essere un’originale e significativa idea regalo per occasioni speciali quali anniversari, compleanni, lauree, promozioni, pensionamenti e traguardi importanti, ma anche come accessorio per il proprio outfit o, ancora, come forma di investimento. Sono infatti tanti coloro che acquistano per poter rivendere e in base all’obiettivo si fanno valutazioni diverse.

Se invece si decide di acquistare un orologio di lusso per sé o come idea regalo, infatti, dovrà rispondere alle esigenze e al gusto di chi lo indosserà, mentre uno da rivendere seguirà prevalentemente dinamiche di mercato. In quest’ultimo caso e quando si acquistano articoli usati è sempre fondamentale valutare l’autenticità degli orologi di lusso per evitare truffe o problemi di vario tipo.

Solo successivamente si può fare una valutazione del prezzo. Nonostante ci sia un valore oggettivo di mercato dato da diversi elementi (novità, tecnologia, materiali, caratteristiche, marca, eccetera) c’è anche una sorta di valore soggettivo da tenere in considerazione.

Quanto si vuole spendere? Qual è il budget a disposizione? Il lusso si può manifestare in diverse forme e in differenti livelli e non necessariamente deve costare decine di migliaia di euro; ci sono orologi di lusso anche a meno sempre di assoluta qualità, unicità e prestigio.

Significato del brand

Un elemento fondamentale di cui tenere poi conto riguarda il brand. La marca di un orologio di lusso, così come di altri articoli e accessori, non è solo una scritta sopra di essi o la garanzia della qualità di quel prodotto.

Ogni brand incarna ed esprime dei valori e una visione che si concretizza in ogni articolo realizzato. Questo vale anche per gli orologi di lusso che possono esprimere sostenibilità, rispetto della diversità o altri valori che possono essere condivisi e trasmessi scegliendo proprio quella marca di orologio.

Un ultimo elemento da valutare riguarda la manutenzione. Un orologio di lusso non è un prodotto che, costando poco, conviene sostituirlo invece che ripararlo. Quindi in caso di guasti o problemi è necessario portarlo presso un centro specializzato.

È presente uno nelle vicinanze del proprio domicilio o del luogo di lavoro? Anche questo aspetto, solo apparentemente secondario, orienta la decisione tra questo o l’altro modello di orologio di lusso consentendo di fare una scelta convinta e conveniente sotto tutti i punti di vista.