Il Catania torna alla vittoria battendo la capolista Juve Stabia

Catania 2 – Juve Stabia 0. Vittoria strameritata al “Massimino”, con una doppietta di Castellini, giovane capitano rossazzurro. Peccato, non c’è stato il pubblico delle grandi occasioni in questa gara serale, solo 16.128 spettatori al “Massimino”, hanno avuto la possibilità di vedere il Catania finalmente giocare, combattere, finalizzare, assistendo ad un vero cambiamento. Questo, senza dubbio, ci lascia sperare ad un cammino più roseo, anche perché, ci sono state tante amarezze e delusioni, il pubblico, le curve, dicono adesso basta: “vi vogliamo così, lottare fino alla fine”.

Il Catania, vince, anzi, stravince, con un netto risultato, battendo la capolista, interrompendo la striscia di sedici risultati utili consecutivi. La Juve Stabia, ha disputato un ottima partita, con un pressing intelligente ma, i rossazzurri, in questa gara valida per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C, hanno lottato, sin dall’inizio, a testa bassa, senza se e senza ma.

Arrivano questi tre punti preziosi per lo staff di Lucarelli, che fanno tornare a sorridere, dopo oltre un mese, tutti giocatori e pubblico. E la zona play-off? sale la speranza.