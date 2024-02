Matteo Renzi lascia la direzione de Il Riformista: si candiderà alle Europee

Dopo 9 mesi Matteo Renzi lascia la direzione del giornale Il Riformista ad Alessandro Barbano. Fonti di Italia viva spiegano che la scelta sarebbe legata all’intenzione del leader di candidarsi alle prossime elezioni europee. L’impegno non sarebbe compatibile con la campagna elettorale.

Alessandro Barbano dal prossimo mese prende così il posto lasciato da Matteo Renzi come direttore editoriale (Andrea Ruggieri è il direttore responsabile). Il senatore toscano “dal 1 marzo lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale. La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni”, si legge in una nota dell’ufficio stampa di Italia viva.