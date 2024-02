CNA: bene la proposta di apertura serale degli Uffizi riservata ai fiorentini

Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana, esprime il suo pieno sostegno e apprezzamento per l’iniziativa del Direttore degli Uffizi, Simone Verde, riguardante l’implementazione di una serata di apertura serale a prezzo rimodulato per i residenti fiorentini.

“Si tratta di un passo significativo per coinvolgere attivamente la comunità locale nel ricco patrimonio culturale di Firenze. Offrendo agli abitanti di Firenze l’opportunità di esplorare i musei in un momento più tranquillo e meno affollato, il Direttore Verde dimostra un forte impegno nel promuovere un senso di appartenenza e orgoglio nella nostra città. Questa iniziativa non solo rafforzerà il legame tra i cittadini e le loro risorse culturali, ma contribuirà anche a preservare e promuovere il patrimonio artistico e storico di Firenze per le generazioni future”.

Il Presidente, a sua volta, rilancia e propone a Verde di estendere l’apertura serale a tutti i residenti della Città Metropolitana: “Firenze e la cintura vanno oramai considerate come un’unica grande area interconnessa. Inoltre la città è vissuta, animata e sostenuta economicamente da tantissime persone che abitano da sempre nei suoi dintorni o che, per vari motivi, non vi risiedono più, ma qui lavorano, studiano e producono reddito. Fanno parte a pieno titolo della comunità locale: includerli è doveroso.”