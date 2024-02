Salernitana. Liverani al posto di Inzaghi: terzo cambio in panchina

Ufficializzato l’esonero di Pippo Inzaghi. Già sabato, dopo l’allenamento programmato all’indomani della sconfitta con l’Empoli, all’allenatore era stata comunicata la decisione della Salernitana. La sua esperienza a Salerno, iniziata ad ottobre scorso, si è conclusa dopo appena quattro mesi.

I campani aveva puntato sull’ex attaccante rossonero per dare una scossa alla squadra che, con Paulo Sousa, aveva conquistato solo tre punti nelle prime otto giornate. Ma la gestione Inzaghi è stata in salita con un gruppo diviso e non in condizioni fisiche ottimali al suo arrivo, organico con qualche limite di troppo, infortuni dei più bravi e poi la Coppa d’Africa. Inzaghi aveva provato a rilanciare Simy, fuori rosa, per rivitalizzare il reparto offensivo, ma il suo tentativo non è stato ripagato dal rendimento dell’attaccante. Due vittorie, le uniche fin qui in campionato della squadra granata, quattro pareggi e dieci sconfitte in sedici partite è il bilancio di Inzaghi sulla panchina della Salernitana.

Il club del presidente Danilo Iervolino ci riprova con il terzo allenatore della stagione proprio come accadde due campionati fa quando Nicola (dopo Castori e Colantuono) guidò la squadra verso una salvezza miracolosa. Arriva Fabio Liverani. Per lui contratto fino a fine stagione. Liverani, smessi i panni di calciatore, ha allenato in A Genoa, Lecce e Parma. La sua ultima esperienza risale alla stagione 2022-23, in serie B a Cagliari dove fu sollevato dall’incarico a dicembre.