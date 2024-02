Massacro ad Altavilla Milicia. Giovanni Barreca uccide la moglie e i figli Kevin ed Emanuel

Giovanni Barreca, 54 anni, fanatico religiose, forse con la complicità di una coppia di conoscenti, ha ucciso la moglie Antonella Salamone, 41 anni, e i due figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 3 anni. Alla strage è sopravvissuta la figlia diciassettenne che è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. La ragazzina è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Sui tempi del massacro ci sono dubbi. Il cadavere di Antonella Salamone, al momento, non è stato ancora trovato. Erano stati rinvenuti resti bruciati e sepolti nel terreno che circonda la casa della coppia, in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli ad Altavilla Milicia, paese sul mare in provincia di Palermo, ma secondo quanto si apprende potrebbero essere di animali. La circostanza potrebbe corrispondere a riti di carattere satanico. Gli inquirenti stanno ancora cercando il corpo.

Il triplice omicidio – spiegano gli inquirenti dalla Procura di Termini Imerese (l’indagine è condotta dai Carabinieri) – sarebbe stato efferato. Uno dei figli sarebbe stato torturato e strangolato con delle catene. La diciassettenne sopravvissuta avrebbe raccontato che il padre, un muratore che per anni ha vissuto con la moglie a Novara, si è svegliato in piena notte farneticando di percepire in casa presenza demoniache. Giovanni Barreca, dopo avere ucciso i familiari, avrebbe telefonato ai militari dell’Arma avvertendoli che li avrebbe attesi a Casteldaccia, paese vicino. Lì è stato arrestato. Rimane un mistero il ruolo che avrebbero avuto i due conoscenti di Barreca nel triplice delitto.

Domenica mattina sia Giovanni Barreca che la coppia sospettata di avere avuto un ruolo nella tragedia sono stati portati nella caserma dei Carabinieri di Bagheria per essere interrogati.