Salta la panchina a Pippo Inzaghi: la Salernitana con un piede in Serie B

Dopo l’1-3 con l’Empoli salta la panchina a Pippo Inzaghi. La Salernitana ha deciso di esonerare il tecnico, con i campani ultimi in classifica con soli 13 punti in 24 partite, a 6 di distacco dalla zona salvezza, con l’Udinese che peraltro ha una partita in meno e l’Hellas due. Inzaghi era subentrato il 10 ottobre 2023 al posto dell’esonerato Paulo Sousa. Con lui la Salernitana ha centrato 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte nelle 16 gare di Serie A. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità della notizia. La Salernitana è già con un piede in Serie B.