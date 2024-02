Gioielli e orologi Designed in Italy che incantano sin dal primo sguardo? Sull’e-shop di Luca Barra

Alla ricerca di gioielli e orologi caratterizzati da un inconfondibile stile italiano, capaci di donare una nota di brillantezza unica a qualunque outfit? Visitando l’offerta di Luca Barra (www.lucabarra.it), s’incontrano tantissime creazioni, che spaziano dai bracciali all’anello donna. Realizzate interamente in acciaio e corredate da una garanzia di 24 mesi, vengono recapitate direttamente a casa del cliente in pochissimo tempo.

Attivo sin dal 2009 e con sede a Salerno, nella bellissima Costiera Amalfitana, Luca Barra ha saputo affermarsi come un prestigioso punto di riferimento nel settore della gioielleria e dell’orologeria di tendenza. Il brand italiano, infatti, oggi dispone di un network commerciale composto da oltre 1.500 punti vendita, dislocati sia in Italia che all’estero.

Le creazioni firmate Luca Barra sono prodotte con l’obiettivo di valorizzare al meglio la personalità di chi le indossa, esaltando il proprio stile. Molto più che semplici accessori, i gioielli si trasformano in una scelta intima e personale.

Per ciò che riguarda le alternative, nello spazio di qualche istante online è facile individuare anelli, bracciali, collane, charms, orecchini, chiama angeli, orologi e cavigliere. Accompagnate da una garanzia di 24 mesi, possono essere personalizzate con speciali incisioni, grazie all’apposito servizio di personalizzazione.

I gioielli, caratterizzati da un inconfondibile design italiano, sono realizzati esclusivamente in acciaio. Questo materiale, versatile e robusto, non si scolorisce e non si annerisce, nemmeno a contatto con l’acqua, e non provoca alcuna reazione allergica.

I bijoux Luca Barra, oltre a completare al meglio qualunque look, consentono di conservare per sempre i momenti più speciali e importanti della vita. Sull’e-commerce, infatti, è presente una sezione interamente riservata alle idee regalo. Da quelle per il papà e la mamma a quelle per le ricorrenze, le opzioni di cui i clienti possono beneficiare sono davvero numerose.

Invece, coloro che desiderano approfittare delle migliori opportunità di risparmio non potranno che apprezzare la sezione “Outlet” dello store digitale. Qui, s’incontrano bijoux e orologi a condizioni uniche, con sconti fino al 50%.

Gli acquisti online si realizzano in pochissimi passaggi. Le spedizioni avvengono in appena 24/48 ore e sono a costo zero per acquisti superiori a 29 euro. Sicuri e trasparenti sono anche i metodi di pagamento implementati: PayPal, carta di credito, opzioni rateali con Scalapay e bonifico bancario. Per garantire la massima serenità, Luca Barra permette di richiedere il reso, sempre gratuito.

Un importante biglietto da visita per il brand italiano, infine, è costituito dagli oltre 3.100 feedback dei clienti, certificati dalla piattaforma Recensioni Verificate. Registrano, infatti, l’ottimo rating medio di 4,9/5.