Si conferma la tradizione italiana del gioco del lotto ora sempre più online

È lo stesso portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a spiegare come si gioca al lotto. Infatti in Italia il gioco del 10 e lotto online e tutte le lotterie sono una vera e propria tradizione che oggi viene portata avanti soprattutto online attraverso le piattaforme di gioco autorizzate. Ma come funziona e cos’è il gioco del Lotto? Si tratta di un gioco di sorte dove si effettua l’estrazione di 5 numeri tra l’1 ed il 90 su 10 ruote associate ai nomi di 10 città italiane e su un’undicesima ruota chiamata ruota nazionale. La puntata base ad oggi è piuttosto popolare. Infatti si parte da un euro, con incrementi di € 0,50, la massima arriva a 200 euro. La vincita massima ottenibile, con ciascuno scontrino, ammonta a 6 milioni di euro. Si può giocare al gioco del lotto tutti i giorni negli orari di apertura delle ricevitorie fatta eccezione dei giorni in cui avvengono le estrazioni del lotto ovvero martedì, giovedì e sabato in cui la raccolta si conclude alle 19.30.

Le giocate possono essere effettuate a voce o compilando la schedina di pre-gioco predisposta dal Concessionario. Il giocatore può scegliere tra uno o più numeri -sino ad un massimo di 10 tra l’1 e il 90 indicando la ruota sulla quale desidera giocare e le sorti che desidera pronosticare: uno specifico numero (estratto); un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto quinto estratto (estratto determinato); due numeri (ambo); due numeri (ambetto); tre numeri (terno); quattro numeri (quaterna); cinque numeri (cinquina) su una singola ruota o su tutte e dieci le ruote o sulla ruota nazionale. Per accedere al gioco su ogni sorte bisogna fare la relativa puntata.

Le vincite derivano dalla corrispondenza dei numeri pronosticati con quelli estratti o per la sorte “Ambetto” ogni combinazione di due numeri per la quale risultino estratti, sulla ruota prescelta, almeno uno dei numeri pronosticati dal giocatore in abbinamento ad un secondo numero individuato tra il precedente o il successivo ad uno degli altri numeri pronosticati.

Le ruote sulle quali è possibile effettuare il pronostico sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e la ruota nazionale. Per ogni ruota vengono estratti 5 numeri. Le estrazioni del gioco del lotto sono rese in forma pubblica e si svolgono presso le sedi di:

Roma, Via Anicia n. 11, per le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e per la ruota nazionale;

Milano, Viale Fulvio Testi n. 117, per le ruote di Milano, Genova, Torino e Venezia;

Napoli, Via Amerigo Vespucci n. 170, per le ruote di Napoli, Palermo e Bari.

Le giocate effettuate “per tutte le ruote” non comprendono la ruota nazionale. In base alla combinazione di gioco prescelta, la posta è moltiplicata per i seguenti coefficienti: 11,233 per estratto; 55 per estratto determinato; 250 per ambo; 260 per ambetto; 4.500 per terno; 120.000 per quaterna; 6.000.000 per cinquina.

Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque si ripartito tra le poste l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni. I moltiplicatori si riferiscono ad una giocata su una singola ruota. Si possono fare giocate al gioco del lotto in tutte le sue modalità, in abbonamento per più concorsi consecutivi e fino ad un massimo di 50 compreso quello di emissione. Sull’ammontare delle vincite è applicata la ritenuta dell’8%

Vista la diffusione dei giochi online, anche in Italia si può giocare al gioco del Lotto e del 10eLotto anche con modalità a distanza tutti i giorni della settimana dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Per effettuare le giocate al Lotto online il giocatore deve aprire un conto gioco con il Concessionario o con uno dei punti vendita a distanza autorizzati, accedere con le proprie credenziali, giocare la schedina online selezionando le proprie preferenze e attendere l’esito dell’estrazione. Il sistema dei conti di gioco è gestito dal Concessionario. Le regole della partecipazione al gioco online sono le medesime del gioco presso le ricevitorie del lotto.