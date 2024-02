Martino: la Calabria merita un turismo d’eccellenza

“La nostra regione, la nostra provincia merita un turismo d’eccellenza che possa rilanciare in Italia, in Europa e nel mondo il brand Calabria”. Questo è quanto dichiara alla stampa Ivan Martino Esponente Politico regionale del Movimento Cultura Calabria. Il Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile 2023-2025 redatto dalla Giunta Regionale non sta producendo i risultati sperati. Nonostante gli sforzi ed i proclami del Presidente Occhiuto che parla di un rilancio turistico, tutto il comparto vibonese vive, ad oggi, un momento molto delicato. Infatti, gli operatori turistici di Pizzo Calabro e Tropea che portano avanti la propria attività imprenditoriale tra mille difficoltà e sacrifici, attendono sostegno e risposte concrete che possano incidere positivamente nel rilancio turistico della provincia di Vibo Valentia. Sarà fondamentale che questo Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile inserito in una proposta di provvedimento amministrativo adesso al vaglio del Consiglio Regionale della Calabria possa consentire di regolamentare meglio il settore e permettere, nei fatti, di risolvere gran parte delle criticità legislative.