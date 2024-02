Nuovamente Sanremo nel percorso artistico del cantore reggino Michelangelo Giordano

Mercoledì 7 e venerdì 9 febbraio, il cantautore calabrese Michelangelo Giordano sarà ospite musicale e giurato per il talent artistico “Miss & Mr Sanremo”, organizzato dalla Jasmin’s Cinema Moda and Dance. L’evento si svolgerà alle porte di Sanremo e sarà uno dei numerosi eventi collaterali del Festival di Sanremo 2024 che accenderanno la settimana più importante dell’anno nella riviera ligure. Il cantore reggino sarà giurato in commissione per selezionare i migliori talenti nell’ambito della moda, del canto, del ballo e della recitazione; inoltre, si esibirà in qualità di ospite musicale con alcuni suoi brani ed un medley acustico dedicato al Festival di Sanremo.

Sanremo sembra essere, nel bene e nel male, un destino per Michelangelo Giordano; ormai nota la vicenda della sua esclusione dalle selezioni del Festival di Sanremo che ha suscitato clamore ed indignazione del pubblico, della stampa e della TV. La tanto discussa esclusione di Michelangelo Giordano con il brano “Chi bussa alla porta”, aveva accesso l’attenzione di testate giornalistiche nazionali (Ansa, Il Giorno, Il Tempo, Libero Quotidiano, ecc.) e delle trasmissioni televisive “Striscia la Notizia” su Canale 5 e “Report” su Raitre. Quest’ultima, andata in onda lo scorso maggio, ha approfondito la vicenda con un’inchiesta giornalistica di Emanuele Bellano, dando nuovi elementi all’indagine aperta dalla Procura d’Imperia e tutt’ora in corso. La spiacevole vicenda del 2014, non aveva frenato il percorso artistico del cantautore calabrese che, nonostante l’importante opportunità preclusa, ha continuato a cercare strade percorribili per promuovere la sua musica. Nel 2018, dopo alcune fortunate esperienze internazionali, Michelangelo Giordano era tornato a Sanremo per presentare il suo secondo album nella città dei fiori, proprio durante la settimana del Festival di Sanremo.