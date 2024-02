Dalle scommesse sportive ai giochi da casinò: cresce il numero degli operatori attivi

A tutto vantaggio dei giocatori italiani che hanno offerte e promozioni sempre più competitive, cresce il numero degli operatori attivi nei giochi online come è possibile leggere su portali tematici come https://www.bcgame.eu.com/ . La passione degli italiani per le scommesse sportivi ed i giochi da casinò si conferma crescente anche nel 2024 e funziona da incentivo per gli operatori italiani ed esteri interessati al nostro mercato.

Tra questi c’è Bcgame, piattaforma di gioco d’azzardo online operante con licenza dello Stato di Curaçao. Grazie a questa licenza l’operatore opera in totale sicurezza e legalità su scala internazionale. Bcgame è presente in diverse Nazioni del mondo, inclusa l’Italia. I giocatori italiani possono trovare ampie sezioni di scommesse sportive e giochi da casinò (casinò live, slot machine, giochi da tavolo e tanto altro ancora).

Tra le particolarità di Bcgame c’è l’essere un crypto casino. In pratica la piattaforma di gioco usa in via esclusiva le criptovalute per effettuare transazioni. Bcgame oltre alla sezione casinò ne ha una dedicata alle scommesse sportive. Il portale dispone di una pagina organizzata in modo intuitivo e schematico che consente agli utenti di avere a portata di mano in ogni momento tutte le informazioni utili per scommettere, come la propria schedina, il calendario degli eventi in corso e di quelli più attesi, e la lista delle discipline sportive incluse nel palinsesto del bookmaker Bcgame.

Per quanto riguarda gli sport trattati da bc games si possono trovare sia discipline molto popolari come il calcio, il tennis, il basket, il volley ma anche una serie di sport meno diffusi ma non meno interessanti come pallamano, cricket, tennis da tavolo o badminton, oltre ad un’ampia gamma di sport elettronici.

Bcgame Scommesse Live è una delle sezioni più amate dai giocatori italiani. Infatti le scommesse proposte da Bcgame sono disponibili anche in modalità live cioè su eventi in corso. La singolarità è che le quote dei diversi mercati mutano in tempo reale in base all’andamento dell’incontro scelto. Accedendo alla pagina dedicata a queste scommesse, si può consultare il calendario dei diversi eventi in palinsesto, disponibili in questa modalità. Consultando il palinsesto se ne può scegliere uno in particolare ed è possibile vedere tutte le quote offerte per i vari mercati, oltre a pagine di statistiche e la riproduzione delle azioni del match su un campo da gioco virtuale. Insomma questo operatore non si fa mancare davvero nulla e desta un notevole interesse da parte degli utenti italiani.