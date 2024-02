Lecce e Fiorentina: un anticipo tra due squadre non in forma

Difficile anche per bookmaker rodati come 22bet Italia pronosticare l’esito della sfida tra Lecce e Fiorentina al Via Del Mare. Entrambe le formazioni non attraversano un grande momento di forma. La squadra salentina dopo un ottimo avvio di stagione ha perso quota in classifica scivolando verso la zona retrocessione. Dal canto suo la Fiorentina non se la passa meglio con un solo punto nelle ultime 3 sfide. Gara apertissima, difficile fare un pronostico per questa gara che vale come primo anticipo.

Italiano deve fare i conti con una situazione d’emergenza sul fronte ali. Nico e Sottil non hanno tutta la sfida nelle gambe. Potrebbero pertanto partire titolari e poi essere sostituiti, magari da neo arrivato Belotti. Ikonè è squalificato e Kouamè in Coppa D’Africa. Beltran favorito in avanti. Mancherà anche Arthur, con Lopez pronto a prenderne il posto, affiancato da Duncan. In difesa potrebbe trovare spazio ancora Faraoni, con Milenkovic-Ranieri al centro, e il ritorno di Biragh a sinistra

Per D’Aversa un solo dubbio di formazione. Chi affiancherà Blin e Kaba, il favorito è Oudin. In difesa confermato il blocco Gendery, Baschirotto, Pongracic, Gallo. In avanti si rivede Almqvist dal primo minuto, con Banda dall’altra parte. Al centro presenzierà Krstovic.

Fiorentina e Lecce si affronteranno con rispettivamente 34 e 21 punti in classifica. La Fiorentina arriva alla sfida del Via Del Mare dopo avere perso due gare delle ultime tre, con Sassuolo e Inter, e pareggiato con l’Udinese.

Al momento 21 i gol fatti dal Lecce nelle prime 22 gare. 29 i gol fatti dai toscani ma con una gara in meno, per una media di 13.2 tiri a partita, 7° dato del campionato, con una percentuale tiri/gol del 10%. Per il Lecce hanno segnato 5 volte Krstovic, 3 volte Piccoli, 2 Banda, Almqvist e Oudin. Tra gli ospiti hanno segnato Gonzalez e Bonaventura 6 volte, Beltran 4 volte, Quarta 3 volte, 2 volte Nzola, 1 volta Biraghi, Kouame, Duncan, Ranieri, Sottil,, Brekalo e Mandragora 1 volta. La Fiorentina ha già messo a segno 9 reti di testa, fin qui nessuno ha fatto meglio. 3 di questi li ha fatti Gonzalez. 3 i gol segnati dal Lecce di testa. 18 gli assist fatti dalla Fiorentina, 7° dato del campionato, 17 dal Lecce, 11° dato.

Male la difesa salentina: 31 i gol incassati dal Lecce, 7° peggior dato della Serie A. La porta giallorossa è rimasta inviolata in 2 gare nelle prime 22 giornate, entrambe in casa. 22 i gol subiti dalla Fiorentina, 6° dato, con almeno una rete subita in ogni gara tranne che a Udine, con la Salernitana, con il Verona, con il Monza, con il Torino e con il Cagliari. Per quello che riguarda i tiri concessi agli avversari, la Fiorentina ne ha messi a referto 10 di media, miglior dato del campionato. 14 dal Lecce, 7° peggior dato della Serie A.