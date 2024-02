Consorzio Valori S.c.a r.l.: Esperti nell’Installazione di Barriere di Sicurezza Stradale

Valori S.c.a r.l.- Consorzio Stabile, vanta una consolidata esperienza in manutenzione straordinaria di strade ed in particolare nell’installazione di barriere stradali.

Il Consorzio è formato da un team di professionisti dedicati a garantire la protezione e la sicurezza delle infrastrutture stradali attraverso l’installazione di barriere di sicurezza di alta qualità, dall’elevata resistenza all’impatto, garantendo la tutela delle persone e dei mezzi su strada.

È stato adottato un sistema di gestione della sicurezza stradale conforme alla norma ISO 39001:2018, indice di consolidate procedure che permettono di avere sempre sotto controllo tutte le operazioni da svolgere e di essere sempre a completa conoscenza della funzionalità dei dispositivi di segnalazione. Tutte le procedure rientrano, in un senso più ampio, all’interno delle dotazioni di cantiere e sono state implementate con l’obiettivo di fornire servizi integrativi in modo tale da migliorare le condizioni di sicurezza ed efficienza delle proprie attività lavorative.

Inoltre i direttori tecnici del Consorzio sono in possesso di attestato relativo a “CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE STRADE E AUTOSTRADE”.

Il Nostro Impegno per la Sicurezza Stradale:

Il Consorzio mette al centro della missione, la sicurezza degli utenti della strada. Le barriere di sicurezza stradale sono un elemento cruciale per prevenire incidenti e proteggere sia i conducenti che i pedoni. Nel corso degli anni, con l’aumentare delle esigenze di sicurezza del traffico, della maggiore velocità e del maggiore peso del parco mezzi e dei nuovi obblighi delle norme internazionali, le barriere stradali hanno subito un’evoluzione tecnica rilevante che ha portato alla realizzazione di prodotti certificati, sempre più all’avanguardia e che si adattino a particolari casistiche e rispettino specifici parametri

La nostra squadra di esperti ha avviato da tempo un processo di ricerca e sviluppo per renderle più performanti e che rispettino rigorosi standard di sicurezza, riducendo però i costi di installazione e manutenzione.

Caratteristiche delle Nostre Barriere di Sicurezza

Le barriere di sicurezza stradale ANAS NDBA sono progettate con materiali di alta qualità e seguono le ultime innovazioni tecnologiche nel settore. La resistenza strutturale, la visibilità e la facilità di manutenzione sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i nostri prodotti, la definizione di un nuovo vincolo di collegamento fra i vari elementi realizzato mediante un profilato in acciaio che collega rigidamente gli elementi modulari adiacenti è la principale caratteristica di innovazione.

La barriera è appoggiata direttamente sullo strato di usura della pavimentazione e pertanto non necessita di strutture di fondazione. Questo significa rapidità di esecuzione, costi di installazione contenuti, riduzione degli oneri di manutenzione ordinaria.

Applicazione delle barriere

Una delle Commesse di spicco del Consorzio Valori, nell’ambito delle Barriere di Sicurezza Stradale, è la DG100/20 Accordo quadro quadriennale per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera ANAS S.p.A. NDBA per le configurazioni di spartitraffico e bordo ponte – Lotto 4 – Basilicata”.

L’opera ha ad oggetto, la “sostituzione delle barriere di sicurezza stradali tipo NDBA spartitraffico”. Tali lavorazioni, ai fini del mantenimento del maggior livello di esercizio sostenibile dall’infrastruttura stradale, prevedono 4 fasi di Lavoro.

Fase 1 consta in tutte le attività di management, investigazioni, pratiche burocratiche, richieste autorizzative per l’accesso ai cantieri stradali. Una buona programmazione permette di garantire la sicurezza sempre durante le fasi operative e si pone l’obiettivo di massimizzare la produttività:

presa visione del contesto e della viabilità stradale;

sopralluogo in corrispondenza delle opere d’arte e dei punti singolari;

verifica interferenze con sottoservizi di varia natura;

progetto area cantiere e autorizzazione accessi stradali;

attività di coordinamento sicurezza e attività di coinvolgimento e condivisione

con la S.A.;

Fase 2 inizia con la consegna dell’area, e procede con la posa della segnaletica per la riduzione di carreggiata o per la deviazione del traffico previo consenso della S.A.

In particolare:

trasporto e posizionamento della segnaletica di cantiere e dei dispositivi di delimitazione (delineatori flessibili) tramite autocarro per allestimento cantiere; chiusura di una singola corsia ed il traffico interessato dall’interferenza verrà canalizzato sulle corsie adiacente con parzializzazione della carreggiata ridotte ma sempre a 2 corsie;

scarico e posizionamento delle barriere di sicurezza.

Fase 3 prevede i lavori per l’installazione delle nuove barriere di sicurezza stradale.

Fase 4 rappresenta la restituzione delle aree stradali e la riconfigurazione delle aree come acquisite per i lavori, chiusura temporanea della corsia stradale sottostante la zona di lavoro, per il tempo necessario al montaggio dei dispositivi di protezione, in modo da garantire almeno una corsia aperta al traffico per ogni carreggiata stradale;

Esperienza nel Settore Edile

Valori S.c.a r.l. vanta successi su una vasta gamma di progetti, dalla costruzione di strade alle infrastrutture urbane complesse. La competenza nel settore consente al Consorzio di affrontare sfide uniche e di offrire soluzioni innovative per la sicurezza stradale.

Collaborazioni e Partnership

Collaboriamo con Enti Pubblici, aziende private e organizzazioni governative per garantire la massima sicurezza su strada. Le nostre partnership strategiche ci permettono di accedere alle ultime tecnologie e metodologie nel settore, assicurando la realizzazione di progetti di sicurezza stradale all’avanguardia.