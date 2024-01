Scossa di terremoto nell’area degli Alburni: la popolazione si è riversata in strada

Mattina di paura al confine tra la provincia di Salerno, nell’area degli Alburni, e la Basilicata. Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 10.23 dai sismografi dell’Ingv. Il sisma di magnitudo 3.8 ha avuto come epicentro Ricigliano, piccolo centro del Salernitano, ad una profondità di 8,5 chilometri nel sottosuolo. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione anche nei vicini comuni di San Gregorio Magno, Buccino e Romagnano al Monte, sempre in provincia di Salerno; e Muro Lucano, Castelgrande e Balvano in Basilicata.

La popolazione, nell’area più vicina al sisma, si è riversata in strada. Lievi danni a fabbricati sono stati verificati a Ricigliano.Scene analoghe, con gente in strada, sono si sono verificate in diversi comuni del Potentino, sempre al confine con la provincia di Salerno. Il sisma sarebbe stato avvertito nei piani alti dei fabbricati anche nella città di Potenza. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono immediatamente stati allertati. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi a edifici o infrastrutture, ma sono in corso ulteriori controlli. L’area è la stessa, in particolare per Balvano e la parte sud della provincia di Salerno, che fu interessata insieme alla Campania dalla forte scossa di terremoto del 1980.