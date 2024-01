Jannik fenomeno! A 48 anni dal Roland Garros di Panatta, l’Italia torna ad avere un campione Slam

Una sfida infinita ed emozionante. Jannik Sinner con una battaglia incredibile è passato dal due set a zero alla prima vittoria Slam al quinto, dopo una rimonta che solo i fuoriclasse come lui sono in grado fare. Daniil Medvedev si arrende 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

Cade un altro tabù che durava da 48 anni, dopo la vittoria della Coppa Davis. Jannik Sinner ci regala un titolo che mancava all’Italia dal 1976, quando Adriano Panatta sollevò il trofeo del Roland Garros. Jannik ha giocato due partite. Come due sono stati i Sinner scesi in campo in questa finale contro Daniil Medvedev. La prima versione, nei primi due set, imballato dalla tensione. Il secondo, quello che, proprio come contro Nole in Davis, è riuscito a tirare fuori la forza di reagire, portando il match al quinto contro un giocatore che disputava la sesta finale Slam della carriera.

È la quarta vittoria consecutiva di Sinner contro Medvedev che lo aveva battuto sei volte di fila all’inizio della loro rivalità. Per il russo un altro grande dolore sulla Laver Arena. Due anni fa contro Rafa Nadal, ancora avanti due set cedette al 5° dopo 5 ore e 20 minuti epici.