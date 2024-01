Omicidio a Cairate: l’operaio Andrea Bossi ucciso in casa con una coltellata alla gola

Delitto a Cairate nel Varesotto. Andrea Bossi è stato assassinato in casa con una coltellata alla gola. Andrea Bossi, operaio di 26 anni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Mascheroni 1 a Cairate. A fare macabra scoperta sono stati i Carabinieri allertati da una segnalazione al 112.

Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, diretta da Carlo Nocerino, sono subito state avviate per omicidio. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Al lavoro i Carabinieri di Fagnano Olona, i colleghi della sezione operativa di Busto e del Nucleo investigativo di Varese. Operaio in una carpenteria di Fagnano Olona, Andrea Bossi abitava da solo nell’appartamento di Cairate. Secondo quanto riferisce la stampa locale Andrea Bossi risulta essere incensurato e da poco si era trasferito in provincia di Varese.