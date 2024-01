Roma. Spari in via Casilina: gambizzato ventenne di origini marocchine

Ancora far west nella Capitale. Nella notte, attorno alle 3,40 in via Casilina, all’altezza di piazza degli Alcioni, un ventenne è stato gambizzato. La vittima è un ragazzo di 24 anni, rimasto ferito, colpito alle gambe da un uomo che è poi fuggito. Sarebbero tre i bossoli trovati sull’asfalto. Il giovane di origini marocchine è stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico Tor Vergata. Il ventenne non è in pericolo di vita.