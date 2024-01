Pavullo. Giovanni Iacconi trovato morto in casa: era scomparso da giorni

Macabra scoperta a Pavullo (Modena). In un appartamento è stato trovato un cadavere di un uomo di 54 anni all’interno di un’abitazione. Il corpo era sotto al letto, in una coperta e in avanzato stato di decomposizione.

Giovanni Iacconi era scomparso da diversi giorni e il suo corpo poteva essere in casa da almeno due settimane. A scoprire ieri pomeriggio il cadavere è stato il fratello di Giovanni Iacconi. Le indagini dei Carabinieri si stanno concentrando sull’ipotesi di un omicidio, pista investigativa rafforzata dalle modalità del ritrovamento del cadavere. Il fratello di Iacconi era andato nell’abitazione per arieggiarla dove ha fatto la macabra scoperta.

Giovanni Iacconi è stato trovato senza vita ad Acquabona di Pavullo in un’abitazione della famiglia Iacconi in cui la vittima si recava ogni tanto, soprattutto in estate. Giovanni Iacconi infatti abitava e lavorava da anni nel distretto ceramico. L’uomo abitava a Fiorano ed era operaio alla Marazzi di Sassuolo. Di Giovanni Iacconi non si avevano notizie da circa tre settimane e i familiari ne avevano segnalato la scomparsa alle autorità.