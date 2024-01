Como. Ristorazione scolastica e doposcuola: iscrizioni a.s. 2024-2025

Si informa la cittadinanza che dal 18 gennaio al 31 marzo 2024 saranno aperte le iscrizioni al servizio di Doposcuola e al servizio di Ristorazione scolastica. Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale eCiviscomo all’indirizzo https://como.ecivis.it

Servizio Doposcuola. Le iscrizioni al servizio di Doposcuola sono aperte per i seguenti plessi:

• Scuola Primaria di p.zza IV Novembre

• Scuola Primaria di via XX Settembre

• Scuola Primaria di via Sinigaglia

• Scuola Primaria di via Montelungo

• Scuola Primaria di via Giussani

• Scuola Primaria di via Cuzzi

L’iscrizione al servizio di Doposcuola deve essere necessariamente rinnovata anche per gli alunni già iscritti al medesimo servizio nell’anno scolastico 2023-2024.

Servizio Ristorazione scolastica. Devono iscriversi al servizio di Ristorazione scolastica i seguenti soggetti:

• i nuovi iscritti alle scuole dell’Infanzia che intendano usufruire del servizio ristorazione scolastica;

• i nuovi iscritti alle scuole Primarie – anche se già iscritti nell’anno scolastico 2023-2024 al servizio Ristorazione scolastica presso le scuole dell’Infanzia – che intendano usufruire del servizio Ristorazione scolastica presso le scuole Primarie;

• coloro che sono già iscritti alle scuole dell’Infanzia o Primarie, ma non al servizio Ristorazione scolastica.

La domanda dovrà essere unica, anche nel caso in cui venissero iscritti più figli.

Per le scuole primarie non a tempo pieno:

• Primaria Sinigaglia

• Primaria Tavernola

• Primaria P.zza IV Novembre

• Primaria Prestino

• Primaria Breccia

• Primaria Monte Olimpino

• Primaria Sagnino

• Primaria XX Settembre

• Primaria Viganò

• Primaria via Giussani

• Primaria via Cuzzi

• Primaria Lora

• Primaria via Montelungo

Le iscrizioni al servizio Ristorazione scolastica per i giorni di “non rientro obbligatorio” pomeridiano devono essere obbligatoriamente rinnovate, se di interesse, anche se gli alunni risultino già iscritti per tali giorni nel corrente anno scolastico 2023-2024.

Modalità di iscrizione. Sia per il servizio di Ristorazione scolastica che per il servizio di Doposcuola le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale eCiviscomo all’indirizzo https://como.ecivis.it

dove, dal giorno 18 gennaio 2024, verranno pubblicati:

• il Modulo Refezione scolastica e Postscuola a.s. 2024/2025 che permette con un unico modulo l’iscrizione al servizio Ristorazione scolastica e, se di interesse, anche l’iscrizione al servizio di Doposcuola/Postscuola comunale;

• il Modulo Attestazione ISEE a.s. 2024/2025 che i genitori/tutori dovranno utilizzare per l’invio dell’ISEE per l’anno scolastico 2024-2025.

Le agevolazioni tariffarie sono previste per ISEE fino a 10mila euro e solo per i nuclei familiari i cui componenti siano tutti residenti nel Comune di Como.

Per informazioni: Ufficio Ristorazione scolastica – Tel. 031 265560 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.como.it/it/servizi/scuola-e-educazione/servizi-scolastici/prescuola-e-doposcuola/